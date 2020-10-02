В рязанской десятиэтажке загорелся подвал

Площадь возгорания составила семь квадратных метров.

В пятницу, 2 октября, в 15:20 поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном доме на улице Ушакова. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В доме загорелся подвал. Площадь возгорания составила семь квадратных метров. Как рассказали РЗН. инфо в ведомстве, в подвальном помещении загорелись постельные принадлежности.

С места пожара эвакуировали 23 человек.

Два человека пострадали: они отравились угарным газом и получили ожоги.

На место выезжали три автомобиля и восемь сотрудников регионального ГУ МЧС.