В Рязанском агроуниверситете прошел региональный этап конкурса «АгроНТИ — 2020»

Лауреатов финального этапа пригласят на Специализированную площадку в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2020».

В среду, 30 сентября, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошел региональный этап Всероссийского конкурса «АгроНТИ — 2020». Участниками стали обучающиеся образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах.

Конкурс организовал Фонд содействия инновациям совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» при поддержке Департамента научно-технологической политики и образования, Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза России. Рязанская область к конкурсу присоединилась впервые. В очном этапеучаствовали победители заочного регионального этапа.

Прибывших на конкурс школьников поздравили зампред правительства Дмитрий Филиппов, министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин, ректор университета Николай Бышов и замминистра образования и молодежной политики Александр Лощинин. Также участников поздравила депутат Госдумы Елена Митина.

Соревнования проходили по направлениям: «Агрокоптеры» (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов, системы автоматического управления), «Агророботы» (электронные автоматизированные системы управления сельскохозяйственной техникой), «Агрокосмос» (использование космических снимков и веб-ГИС технологий в цифровизации сельского хозяйства) и «Агрометео (прогнозирование погоды, создание архива погоды, аналитика).

Для соревнований по направлению «Агророботы» оборудовали специальный полигон. Конкурсанты управляли роботами, которые преодолевая препятствия, загружали картофель в бункер и сажали его, убирали сено и при этом нельзя было сбивать муляжи животных. В направлении «Агрокоптеры» участники программировали специальные траектории для квадракоптеров, поработали со специализированным программным обеспечением в «Агрокосмосе» и космическими снимками, а также с данными, полученными в режиме реального времени с компактных и современных метеостанций на «Агрометео». Конкурсанты площадки «Агрокосмос» в течение 3-х часов по космическим снимкам, сделанным с разных спутников и в разное время, определяли объекты (карьер, дорога, населенный пункт и т. д. ) и виды сельскохозяйственных угодий, а также распознавали озимые и яровые культуры.

Лауреатов финального этапа пригласят на Специализированную площадку в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2020».