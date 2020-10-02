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В рязанском агроуниверситете обсудили будущее студентов в области лесного образования
Встреча прошла в рамках активного диалога.

В четверг, 1 октября, в информационно-аналитическом центре «Рязанский лес» Рязанского агротехнологического университета имени Костычева состоялось заседание круглого стала на тему «Профессиональное продвижение обучающихся в области лесного образования». Цель мероприятия — трудоустройство выпускников в лесном хозяйстве региона и дальнейшее профессиональное продвижение, сообщили в пресс-службе вуза.

Ректор Николай Бышов отметил, что университет стоит у истоков рязанского лесного образования. За 10-летний период времени выпускники зарекомендовали себя настоящими профессионалами своего дела. Среди них есть и руководители организаций лесохозяйственного направления, начальники лесничеств, участковые лесничие, инженеры лесохозяйственного профиля. Тем не менее, молодым специалистам, выпускникам вузов, необходима поддержка, плечо старшего товарища, так как это поможет почувствовать свои силы в реализации амбициозных планов.

Министр природопользования региона Александр Новиков подчеркнул, что для развития лесного хозяйства региона нужны грамотные профессионалы и решение этой проблемы невозможно без участия образовательных учреждений, ведущих подготовку специалистов лесного профиля.

Встреча прошла в рамках активного диалога, в ходе которого обучающиеся получили ответы на интересующие вопросы — возможность и условия прохождения учебной и профессиональной практики в профильном министерстве и лесничествах. Студентов также интересовали вакансии для молодых специалистов, уровень дохода, перспективы карьерного роста, совмещение учебы и работы.