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В Рязани задержали членов ОПГ, которые продавали наркотики
12 мужчин и 7 женщин распространяли «синтетику» через «закладки».

В Рязани задержали 19 членов ОПГ, которые занимались продажей наркотиков. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция и ФСБ выяснили, что 12 мужчин и 7 женщин распространяли «синтетику» через «закладки». Члены группировки проживали в Рязани, а также в Рязанской, Нижегородской и Владимирской областях. Среди них две супружеские пары, остальные не были знакомы лично.

В течение года подозреваемых задержали при силовой поддержке отряда «Гром». Троих из них ранее судили за кражи и грабеж, четверых — за оборот наркотиков.

Всего из «закладок» в Рязанской, Московской и Ростовской областях, квартир и машин злоумышленников изъяли 6 килограммов 700 граммов «синтетики».

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК и части 2 статьи 210 УК. 9 членов ОПГ арестовали, 8 находятся под подпиской о невыезде, еще 2 — под домашним арестом. Расследование продолжается.