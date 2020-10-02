В Рязани вынесли приговор узбекистанцу, напавшему на полицейского
Инцидент произошел в кафе на улице Горького.
В Рязани вынесли приговор 37-летнему уроженцу Узбекистана, который напал на полицейского. Об этом сообщил
Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Мужчина выпивал со знакомыми в кафе на улице Горького, мужчины «выражались нецензурной бранью и вели себя вызывающе, нарушая общественный порядок».
Когда полицейский попросил обвиняемого показать документы, тот отказался и набросился на правоохранителя. Потерпевший получил травмы средней тяжести.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК. Его признали виновным и приговорили к 1 году и 7 месяцам заключения в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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