В Рязани пять детей госпитализировали за сутки с коронавирусом

Всего в больницах находятся 221 пациент с COVID-19.

В Рязани пять детей госпитализировали за сутки с коронавирусом, сообщил оперштаб региона в пятницу, 2 октября.

Всего в больницах находятся 221 пациент с COVID-19, в том числе восемь детей. Состояние 50 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 155 пациентов — средней степени тяжести.

В тяжелом состоянии находятся 16 человек, из них 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме.