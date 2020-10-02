В Рязани Минобороны пытается отсудить здание у мэрии

В здании находится военкомат Октябрьского и Советского районов Рязани.

В Рязани Минобороны пытается отсудить здание у мэрии. Об этом сообщает сайт Арбитражного суда.

Заместитель военного прокурора Западного военного округа подал иск о признании сделки по регистрации права собственности на здание на улице Фрунзе, № 6а, недействительной и передачи его в федеральную собственность.

В двухэтажном здании на улице Фрунзе находится военкомат Октябрьского и Советского районов Рязани.