В Рязани Минобороны пытается отсудить здание у мэрии
В здании находится военкомат Октябрьского и Советского районов Рязани.
В Рязани Минобороны пытается отсудить здание у мэрии. Об этом сообщает сайт Арбитражного суда.
Заместитель военного прокурора Западного военного округа подал иск о признании сделки по регистрации права собственности на здание на улице Фрунзе, № 6а, недействительной и передачи его в федеральную собственность.
В двухэтажном здании на улице Фрунзе находится военкомат Октябрьского и Советского районов Рязани.