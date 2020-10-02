В Рязани ищут родственников потерявшейся пенсионерки

Женщина называет себя Клавдия Алексеевна, на вид ей 80-85 лет.

В Рязани ищут родственников пенсионерки, которую нашли 2 октября. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

Женщина называет себя Клавдия Алексеевна, на вид ей 80-85 лет. Не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые.

Особые приметы: седая бородка.

Одета: сиреневая куртка, черные брюки, черные ботинки.

Всех, кто что-то знает о пенсионерке или ее родственниках, просят позвонить по телефону 8 800 700 54 52.