В Кремле оценили возможность жестких ограничений по коронавирусу

Он объяснил, кто принимает решения о нерабочих днях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь о введении жестких ограничений пока не идет. Об этом передает РИА Новости .

Он подчеркнул, что цифры растут достаточно быстро, и это требует определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях.

Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль не принимает таких решений, как объявление недель нерабочими.

Он напомнил, что этим занимается штаб по контролю и мониторингу ситуации под руководством Татьяны Голиковой, который продолжает работу.