В Калуге осудят виновника массовой аварии

Расследование завершено, дело передали в суд.

В Калуге осудят водителя грузовика, который устроил аварию с 11 машинами. Об этом со ссылкой на прокуратуру передает KP40.ru .

ДТП произошло в декабре 2019 года на пересечении улиц Марата и Достоевского. 39-летний водитель грузовика превысил скорость на обледеневшей дороге и на перекрестке не пропустил Toyota. Он протаранил лекговушку, а затем врезался еще в 10 припаркованных машин. Водитель Toyota получил тяжелые травмы.

Расследование завершено, дело передали в суд.