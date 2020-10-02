\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
17°
Сбт, 03
17°
Вск, 04
17°
ЦБ USD 77.28 -1.5 02/10
ЦБ EUR 90.72 -1.71 02/10
Нал. USD 78.00 / 80.06 13:09
Нал. EUR 91.50 / 92.29 13:09
Новости
Коронавирус
Публикации
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
Вчера 13:34
7 219
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
Вчера 12:24
3 371
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
12 786
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
28 сентября 11:11
13 471
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Калуге осудят виновника массовой аварии
Расследование завершено, дело передали в суд.

В Калуге осудят водителя грузовика, который устроил аварию с 11 машинами. Об этом со ссылкой на прокуратуру передает KP40.ru.

ДТП произошло в декабре 2019 года на пересечении улиц Марата и Достоевского. 39-летний водитель грузовика превысил скорость на обледеневшей дороге и на перекрестке не пропустил Toyota. Он протаранил лекговушку, а затем врезался еще в 10 припаркованных машин. Водитель Toyota получил тяжелые травмы.

Расследование завершено, дело передали в суд.