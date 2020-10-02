Студентка РГАТУ вошла в десятку лучших участников Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Она получила «Медальон за профессионализм».

В конце сентября в Москве подвели итоги финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). От Рязанского агротехнологического университета имени Костычева в компетенции «Ветеринария» участвовала студентка факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Александра Самукова.

Финал проходил в режиме реального времени с применением дистанционных и онлайн-технологий на площадке университета. По 130 компетенциям соревновались более 2800 человек со всей страны. Контроль за ходом соревнований осуществляли главные эксперты чемпионата.

По итогам выступления в финальных соревнованиях Александра Самукова вошла в десятку лучших участников и получила «Медальон за профессионализм».