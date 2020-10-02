Стало известно об опасной мутации коронавируса

Такого сложного механизма проникновения нет у гриппа и ВИЧ.

Британские ученые выяснили, что белковые шипы коронавируса могут трансформироваться в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм. Об этом сообщил Fox News .

Согласно исследованию Института Фрэнсиса Крика, шипы вируса могут меняться и становиться более цепкими. Специалисты отметили, что такого сложного механизма проникновения нет у гриппа и ВИЧ.

В лаборатории шипы вируса прошли трансформацию за 60 секунд. Отмечается, что в реальности ему для этого нужно будет больше времени.

Ученые предположили, что новый тип коронавируса проходит такие изменения, чтобы защититься от распознавания антителами.

По словам исследователей, работы смогут дать понять, почему вирус так опасен и как с ним бороться.