Стали известны цены на новые iPhone 12

Презентация iPhone 12, по неофициальным данным, запланирована на 13 октября.

Самый дорогой iPhone 12 в США будет стоить 1399 долларов (около 110 тысяч рублей по текущему курсу). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на GSMArena.

СМИ раскрыли прайс-лист и на другие смартфоны Apple, которые представят в октябре. Компактный iPhone 12 mini предложат по цене 649 долларов за версию 64 Гб, 699 долларов за 128 Гб и 799 долларов за максимальные 256 Гб.

Цена на iPhone 12 будет назначена от 749 до 899 долларов в зависимости от объема накопителя. iPhone 12 Pro стартует с 999 долларов, а версию на 512 Гб предложат за 1299 долларов. Наконец, огромный iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма будет продаваться на 100 долларов дороже за аналогичную версию памяти.

Презентация iPhone 12, по неофициальным данным, запланирована на 13 октября.