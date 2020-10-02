Стал известен размер штрафов за нарушение правил по «удаленке» в Москве

Из-за роста заболеваемости власти обязали работодателей с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников.

В Москве за отказ переводить сотрудников на «удаленку» могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на министра правительства Москвы, начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что из-за роста заболеваемости власти обязали работодателей с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников.

Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека либо совершения правонарушения повторно на должностных лиц будет наложен административный штраф от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.