Стал известен размер штрафов за нарушение правил по «удаленке» в Москве

В Москве за отказ переводить сотрудников на «удаленку» могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, пишет
Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что из-за роста заболеваемости власти обязали работодателей с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников.
Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека либо совершения правонарушения повторно на должностных лиц будет наложен административный штраф от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.