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Рязанской студентке РГУ отказали в тесте на коронавирус
Рязанка отметила, что в школе спокойно отнеслись к ее сообщению о том, что она, возможно, болеет коронавирусом.

Рязанской студентке РГУ им. Есенина отказали в тесте на коронавирус. Об этом она сообщила корреспонденту РЗН.инфо.

Девушка проходила практику в школе в центре города и преподавала детям. Спустя две недели она почувствовала недомогание: у нее появился кашель, поднялась температура и пропало обоняние. «Все симптомы указывали на коронавирус. Я позвонила в скорую, но мне сообщили, что этим вопросом не занимаются и рекомендовали пойти к участковому врачу. В поликлинике №4 мне сказали, что ничем не могут помочь, на КТ и тест они не направляют. Выписали лекарства, которые обычно назначают тем у кого опасный вирус, и отправили домой», — поделилась рязанка. В частной клинике сдать анализы студентке тоже не удалось. Выяснилось, что там не принимают людей с симптомами COVID-19. Поэтому рязанка взяла больничный и самоизолировалась. Девушка отметила, что в школе спокойно отнеслись к ее сообщению о том, что она, возможно, болеет коронавирусом. «Я сообщила преподавателям, что у меня все симптомы, но никто не поверил мне, сказали, что у меня ОРВИ. И самое главное, школу закрывать не планируют, хотя у нас еще один учитель на больничном с подобными симптомами, как у меня. Есть вероятность, что я заразилась от нее, потому что мы тесно контактировали», — заключила рязанка.