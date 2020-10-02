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Следователи объявили в розыск пропавшего в июле пенсионера из Клепиковского района
В последний раз пенсионера видели родственники 11 июля.

Следователи объявили в розыск 78-летнего Василия Васильевича Чемоданова из деревни Бозово Клепиковского района. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

В последний раз пенсионера видели родственники 11 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы короткие седые.

Может находиться в следующей одежде: камуфляжные куртка-ветровка и кепка, байковая рубашка в клетку, брюки темных тонов с ремнем, короткие резиновые сапоги черного цвета.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят обращаться по телефонам: 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 или 02 (112).