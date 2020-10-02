С 1 октября в Рязанской области проиндексировали соцвыплаты
На сегодняшний день выплаты получают около 97 тысяч жителей Рязанской области.
С 1 октября 2020 года в Рязанской области проиндексировали соцвыплаты, сообщил
На 3% проиндексированы следующие выплаты:
- пособие на ребенка;
- ежемесячная выплата ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам;
- ежемесячная выплата членам семей и родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших), пропавших без вести в районах боевых действий;
- ежемесячная выплата гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами вследствие поствакцинальных осложнений.
На сегодняшний день выплаты получают около 97 тысяч жителей Рязанской области.
Отмечается, что для получения средств не требуется обращение в органы соцзащиты. Выплаты начнут выдаваться автоматически в установленные сроки.