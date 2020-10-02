С 1 октября в Рязанской области проиндексировали соцвыплаты

На сегодняшний день выплаты получают около 97 тысяч жителей Рязанской области.

С 1 октября 2020 года в Рязанской области проиндексировали соцвыплаты, сообщил сайт регионального минтруда.

На 3% проиндексированы следующие выплаты:

пособие на ребенка;

ежемесячная выплата ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам;

ежемесячная выплата членам семей и родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших), пропавших без вести в районах боевых действий;

ежемесячная выплата гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами вследствие поствакцинальных осложнений.

На сегодняшний день выплаты получают около 97 тысяч жителей Рязанской области.

Отмечается, что для получения средств не требуется обращение в органы соцзащиты. Выплаты начнут выдаваться автоматически в установленные сроки.