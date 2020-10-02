Рязанские почтовики поздравили одиноких пенсионеров и инвалидов

Проект рязанской почты «Ты не один!» действует уже третий год.

В День пожилого человека, 1 октября, рязанские почтовики поздравили подопечных геронтологического центра имени Мальшина (Мальшинская богодельня) в рамках ежегодной акции «Ты не один!».

Проект рязанской почты «Ты не один!» действует уже третий год. В его рамках каждый желающий в течение 20 дней мог отправить праздничную посылку и открытку с добрыми пожеланиями в адрес одиноких бабушек и дедушек.

«Международный день пожилых людей — это праздник старшего поколения. Эта дата — еще один повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение — в них так нуждается поколение, так много сделавшее для нас», — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

Отмечается, что скаждым годом интерес к акции возрастает. В 2020 к участию в проекте рязанских почтовиков присоединились представители органов государственной власти и бизнеса, посетители и сотрудники почтовых отделений.