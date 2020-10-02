Рязанец спрятал «Наган» в коллекции муляжей оружия

Возбуждено уголовное дело.

У 64-летнего жителя деревни Ларино Рыбновского района нашли дома пистолет «Наган» и более 800 патронов разных калибров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

У мужчины изъяли оружие и боеприпасы.

Пистолет «Наган» нашли среди муляжей огнестрельного оружия, в мебели также обнаружили больше 800 патронов разных калибров. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, мужчина знал, что пистолет боевой и решил спрятать среди коллекции муляжей огнестрельного оружия.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»). Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.