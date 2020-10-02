Рязанцы отметили день рождения Есенина поэтическим митингом

В пятницу, 2 октября, в Рязани прошел поэтический митинг, посвященный 125-летию дня рождения Сергея Есенина.
Митинг традиционно состоялся на набережной у Рязанского кремля. У памятника Есенину собрались школьники, студенты, представители культуры и поэты.
На открытии выступила хранитель музея-заповедника Сергея Есенина Марина Горожанова. Она рассказала о подготовке к празднованию 125-летия поэта и отметила, что любовь к его творчеству объединяет целые поколения.
«На всероссийской Есенинской неделе мы с вами четыре дня могли читать стихотворения поэта, слушать Есенина, петь Есенина и рисовать его. Сегодня у нас есть уникальная возможность на портале
Во время митинга рязанцы возложили в памятнику цветы и прочитали стихи, посвященные поэту.