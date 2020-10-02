Рязанцев попросили помочь в поисках семилетнего мальчика

О мальчике ничего неизвестно с 28 сентября.

Во Владимирской области ищут семилетнего Савелия Роговцева. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда « ЛизаАлерт ».

О мальчике ничего неизвестно с 28 сентября 2020 года. В этот день он не вернулся домой из школы в поселке Горки Камешковского района Владимирской области.

Ребенка ищут сотрудники правоохранительных органов, 73 местных жителя, добровольцы, в числе которых есть рязанцы.

Добровольцы попросили помочь водителей, которые могли оказаться с 13:30 до 14:30 в селе Горки Камешковского района Владимирской области.

«Убедительная просьба — отозваться на наш призыв и сообщить об этом в оперативный штаб поиска, который находится в селе Горки, или позвонить на горячую линию 88007005452», — говорится в сообщении.