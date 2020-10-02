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«Ростелеком» поддержал Всероссийский конкурс технических проектов RUKAMI в Рязани
Сотрудники компании вошли в состав экспертного совета конкурса и оценили более 40 проектов.

«Ростелеком» выступил генеральным партнером регионального этапа Всероссийского конкурса технических проектов кружкового движения RUKAMI, который впервые проходил на территории Рязанской области. Учредитель конкурса — Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы. Организаторы регионального этапа — Министерство образования и молодежной политики Рязанской области и «Детский технопарк Кванториум «Дружба».

Сотрудники компании вошли в состав экспертного совета конкурса и оценили более 40 проектов в области виртуальной, дополненной и смешанной реальностей, обучающих и развлекательных мобильных приложений, био- и нейротехнологий.

«Выбрать лучших оказалось не так просто. Участники подошли к работе над проектами основательно. Приятно, что рязанские студенты и школьники вовлечены в процесс технологического развития и что наша компания поддерживает их инициативы в этой области», — рассказал Дмитрий Лыбин, член жюри, руководитель направления отдела эксплуатации информационных систем и платформ филиала в Тульской и Рязанской областях ПАО «Ростелеком».

«Конкурс — это замечательная возможность для участников прокачать hard и soft компетенции, поработать в команде, почувствовать силу конкуренции. Ребята приобретают опыт, учатся анализировать результаты и ставить новые цели, расширяют кругозор. Мы рады тому, что подобные события находят поддержку среди социально ответственных компаний региона», — отметил Антон Маликов, директор ОГАУДО «Детский технопарк Кванториум «Дружба».

Победители регионального этапа представят свои проекты на заочном финале Всероссийского конкурса.

«Быть первым среди равных особенно приятно, тем более, что в нашем треке были представлены проекты, направленные на совершенствование существующих ИТ-решений для беспилотного транспорта, промышленной и сервисной робототехники, умного дома, искусственного интеллекта и прочего. Надеюсь, что смогу достойно представить нашу область на Всероссийском этапе, а в паузах между подготовками к нему буду отдыхать под хорошие фильмы, что достались в подарок», — поделился Есенин Михаил, студент рязанского агроуниверситета имени Костычева, победитель номинации «Tech».

«Ростелеком» подарил победителям подписки на видеосервис Wink и образовательную платформу «Ростелеком Лицей».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией фильмов, сериалов, концертов и другого видеоконтента. Wink доступен на любом гаджете: домашнем телевизоре со Смарт ТВ или приставкой, на смартфоне, планшете или ноутбуке.

На образовательном онлайн-сервисе «Ростелеком. Лицей» школьники могут не только готовиться к экзаменам, но и заниматься саморазвитием. В «Лицее» есть множество полезных онлайн-курсов о современных цифровых технологиях, здоровых привычках, логике, речевых навыках и основах финансовой грамотности.

Более подробную информацию о цифровом сервисе можно узнать на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 1000 800.