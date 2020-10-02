Родителям предложили дать отпуск на период каникул

Московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы в начале учебного года.

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила предоставить одному из родителей учеников младших классов оплачиваемый отпуск на время каникул, введенных из-за коронавируса. Об этом передает RT .

Депутат напомнила, что московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы в начале учебного года в связи с коронавирусом.

В обращении Строковой говорится, что оплачиваемый отпуск для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в подобный период.

Такая мера также поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить ребенка, подчеркнула депутат.