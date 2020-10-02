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Обновлены данные о коронавирусе в Рязанской области
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 8319 человек.

По состоянию на пятницу, 2 октября, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 8319 человек. Об этом сообщил оперштаб региона.

Случаи выявлены в следующих населенных пунктах:

  • Рязань — 4329;
  • В Рязанском районе — 385;
  • В Ряжске — 236;
  • В Рыбном — 212;
  • В Скопине — 209;
  • В Касимове — 204;
  • В Сасове — 193;
  • В Новомичуринске — 158;
  • В Шиловском районе — 153;
  • В Рыбновском районе — 147;
  • В Скопинском районе — 142;
  • В Клепиковском районе — 134;
  • В Касимовском районе — 133;
  • В Спасском районе — 128;
  • В Михайловском районе — 126;
  • В Шилове — 103;
  • В Михайлове — 87;
  • В Александро-Невском — 71;
  • В Сараевском районе — 68;
  • В Александро-Невском районе — 57;
  • В Сасовском районе — 57;
  • В Старожиловском районе — 56;
  • В Кораблине — 52;
  • В Пронском районе — 51;
  • В Шацком районе — 51;
  • В Сапожке — 50;
  • В Старожилове — 50;
  • В Спасске-Рязанском — 47;
  • В Сараях — 45;
  • В Захаровском районе — 44;
  • В Пронске — 40;
  • В Шацке — 40;
  • В Ряжском районе — 39;
  • В Милославском районе — 38;
  • В Спас-Клепиках — 35;
  • В Чучкове — 35;
  • В Милославском — 34;
  • В Чучковском районе — 34;
  • В Кораблинском районе — 33;
  • В Ухолове — 30;
  • В Захарове — 29;
  • В Ермишинском районе — 25;
  • В Путятинском районе — 22;
  • В Кадоме — 21;
  • В Путятине — 21;
  • В Ермиши — 20;
  • В Сапожковском районе — 12;
  • В Пителинском районе — 9;
  • В Кадомском районе — 6;
  • В Пителине — 6.