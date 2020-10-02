Николай Любимов встретился с замминистра культуры Аллой Маниловой

Манилова прибыла в регион с рабочей поездкой.

В пятницу, 2 октября, губернатор Николай Любимов встретился с замминистра культуры России Аллой Маниловой. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Манилова прибыла в регион с рабочей поездкой для участия в мероприятиях, приуроченных к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина.

Помимо предстоящего торжества, на встрече также обсудили проведение в 2021 году в регионе XXII Российско-Финляндского культурного форума.

По словам замминистра, форум — уникальное событие, которое приведет в область финских туристов.

«Мы в министерстве культуры решили показать им в рамках форума Россию за пределами северо-западных регионов, которые они уже хорошо знают. И в последнее время они стали активно интересоваться Центральной Россией. Думаю, что у нас все получится, и это будет очень важно и полезно по линии взаимодействия в сфере культуры и туризма», — отметила Манилова. Любимов выразил признательность статс-секретарю за решение провести форум.

«Мы предполагаем, что он станет центральным событием нашего традиционного Форума древних городов. Обычно он проходил в августе, но в следующем году мы решили перенести его на сентябрь, — отметил Любимов. — Думаю, это привлечет в Рязань еще большее количество участников и гостей из зарубежных стран и, соответственно, программа будет интересной и насыщенной».

Кроме того, в рамках встречи речь шла о работе по сохранению объектов культурного наследия, в которых расположены региональные учреждения культуры — художественный музей имени Пожалостина и областной научно-методический центр народного творчества.

Речь шла также о включении объектов туристского показа Рязанской области в маршруты Национальной программы развития детского туризма «Моя Россия» и о создании в Рязани Музейного квартала с участием ведущих федеральных музеев России.