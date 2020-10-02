Николай Любимов поблагодарил депутатов шестого созыва за работу

Об этом глава региона сказал, выступая 1 октября на итоговом заседании VI созыва регионального парламента.

Николай Любимов поблагодарил депутатов шестого созыва за работу. Губернатор отметил, что «они внесли существенный вклад в развитие законодательной базы региона».

Об этом глава региона сказал, выступая 1 октября на итоговом заседании VI созыва регионального парламента.

Любимов сообщил, что благодаря четкому взаимодействию исполнительной и законодательной власти было сделано все необходимое для того, чтобы эффективно реализовывались значимые для общества законы и программы. При этом совместную с депутатским корпусом работу он оценил, как эффективную.

«У нас получалось договариваться, конструктивно и оперативно реагировать на вызовы времени, важные события в жизни страны и региона. Это требовало от всех нас собранности и готовности принимать взвешенные решения, особенно в самый острый период пандемии коронавируса, который регион прошел достойно. В этом есть и ваша немалая заслуга», — подчеркнул губернатор.

Он отметил существенный вклад депутатского корпуса в развитие законодательной базы Рязанской области, решение вопросов бюджетной политики, повышение инвестиционной привлекательности региона, создание условий для выполнения национальных проектов.

«Мы вместе должны были добиться эффективной реализации национальных проектов в регионе, реальных позитивных изменений. Считаю, что нам это удалось. И работа обязательно продолжится. Создан неплохой задел — основа для новых важных проектов и мероприятий, которые позволят существенно повысить уровень жизни людей. Средства, которые идут по нацпроектам на укрепление в районах социальной инфраструктуры, беспрецедентные. И вы, депутатский корпус, взяли на себя ответственное дело — контроль за их реализацией», — сказал глава региона.

Николай Любимов поблагодарил депутатов за командную работу, активную гражданскую позицию, за понимание и поддержку инициатив регионального правительства.

«Правительство работало и будет работать в тесном взаимодействии с региональной Думой. Наша общая основная задача: сохранять устойчивость региона, обеспечивать его динамичное развитие, улучшать качество жизни людей», — резюмировал Любимов, пожелав всем успешной работы и реализации намеченных планов.

Также губернатор вручил депутатам награды Рязанской области за заслуги в законотворческой деятельности и большой личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона.