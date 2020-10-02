На Московском избили мужчину

Инцидент произошел на улице Московской.

Вечером в четверг, 1 октября, на улице Московской избили 24-летнего рязанца. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Потерпевший объяснил полиции, что инцидент произошел на улице Московской. Мужчина случайно встретил 23-летнего знакомого, вместе они решили выпить. После этого произошла ссора, которая переросла в потасовку. 23-летний рязанец избил потерпевшего, отобрал у него телефон и скрылся.

Полицейские вместе с росгвардейцами задержали подозреваемого, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 стать 161 УК.