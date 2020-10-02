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Любимов открыл выставку к 125-летию Есенина
Экспозиция рассказывает о ключевых эпизодах биографии поэта и знакомит с малоизвестными фактами из его жизни и творчества.

В пятницу, 2 октября, в библиотеке имени Горького открыли выставку к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина «Живите так, как вас ведет звезда…». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На мероприятии присутствовали заместитель министра культуры России Алла Манилова, губернатор Николай Любимов, а также представители ассоциации литературных музеев Союза музеев России.

Экспозиция рассказывает о ключевых эпизодах биографии поэта и знакомит с малоизвестными фактами из его жизни и творчества.

На церемонии губернатор Николай Любимов отметил, что день рождения поэта для Рязанской области является одним из самых значимых праздников. «Абсолютно искренне многие жители региона считают его для себя особенным. Это потому что наш „березовый край“, воспетый великим поэтом, пропитан его творчеством, — сказал Николай Любимов. — Регион получил беспрецедентную поддержку от министерства культуры России при подготовке и проведении мероприятий к юбилею. Уверен, что вся наша совместная работа не напрасна и послужит новым импульсом в популяризации творческого наследия нашего великого земляка».

Манилова рассказала о том, что активное сотрудничество с Рязанской областью планируется продолжить и в дальнейшем.