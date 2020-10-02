Любимов наградил членов оргкомитета по подготовке празднования 125-летия со дня рождения Есенина

По словам главы региона, несмотря на пандемию, в целом запланированные мероприятия удалось реализовать.

В пятницу, 2 октября, Николай Любимов вручил специально учрежденную награду — Знак губернатора Рязанской области «125 лет со дня рождения Сергея Есенина» активным членам оргкомитета по подготовке празднования этой даты.

По словам главы региона, несмотря на пандемию, в целом запланированные мероприятия удалось реализовать. Он поблагодарил всех причастных к этому и лично замминиста культуры России Аллу Манилову.

Любимов рассказал, что в музее-заповеднике Есенина воссоздали Каретный сарай, Оранжерею и Баню, отремонтировали дома Минаковых и Дорожкиных, кровлю и фасады Научно-культурного центра музея, летнюю эстраду. Реставрацию провели на объектах усадьбы Есениных: избе-времянке, амбаре и риге. Создали новые музейные экспозиции.

Кроме того, издана Всемирная карта есенинских мест: Американский вектор. Институт мировой литературы имени Горького РАН обобщил научные материалы для издания Есенинской энциклопедии, которая уже в этом году выйдет в свет тиражом 1000 экземпляров.

«Мы вместе очень старались сделать так, чтобы масштабное празднование 125-летия со дня рождения Сергея Есенина всемерно способствовало дальнейшей популяризации литературного наследия поэта, а также позволило укрепить позитивный имидж России и Рязанской области в международном культурном пространстве», — отметил губернатор.

Алла Манилова подчеркнула, что совместная работа по популяризации творчества Есенина в России не закончена. По ее словам, Ассоциация литературных музеев при поддержке Минкультуры готовит проект — Литературный маршрут по музеям России, который планируется запустить в 2021 году и организовать первые туристические туры для детей. «Рязанская область в этот литературный маршрут включена», — сказала замминистра культуры России.