Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 3-4 октября

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В камерном зале Рязанской филармонии в рамках детского проекта «Музыкальная акварель» 3 октября юные зрители увидят программу «Музыканты улыбаются». В концертном зале Рязанской филармонии 3 октября состоится концерт Рязанского государственного симфонического оркестра «Рок-хиты». В день рождения Сергея Есенина 3 октября в кафе-клубе «Старый парк» лидер группы «6 Океанов» Сергей Снеговский отыграет сольный концерт, посвященный нашему знаменитому земляку. 4 октября «Есенин Центр Рязань» отметит 125-летие земляка-классика литературно-музыкальным фестивалем, который пройдёт в центральной городской библиотеке им. Есенина.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».