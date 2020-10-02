Глава антикоррупционного управления полиции обратился к рязанцам

В последнее время участились случаи покушения на мошенничество с помощью телефонов и интернета.

Глава антикоррупционного управления полиции Виталий Андреев обратился к рязанцам. Он призвал их быть осторожными и не становиться жертвами мошенников.

По словам Андреева, в последнее время участились случаи покушения на мошенничество с помощью телефонов и интернета. За 9 месяцев возбудили более 670 уголовных дел, со счетов потерпевших похитили более 65 миллионов рублей.

Наибольшее количество преступлений совершено по схеме «Вам звонит служба безопасности банка» с использованием IP-телефонии с номерами 8-800, 8-495, 8-499. Злоумышленники выманивают данные карты или переводят деньги на свой счет.

«Не поднимайте трубки, когда звонят с неизвестных номеров, в особенности, если они начинаются на 8-800, 8-495, 8-499.

Не реагируйте на уговоры мошенников, сообщающих о подозрительных операциях на вашем счете и требующих назвать номер карты, ее дату действия и код. Эта информация конфиденциальна и должна быть недоступна даже для членов вашей семьи!» — отметил Андреев.