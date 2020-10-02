Гай Ричи снимет сериал по мотивам «Джентльменов»

Изначально криминальная комедия задумывалась как сериал.

Режиссер Гай Ричи намерен снять сериал по мотивам своего фильма «Джентльмены», который вышел на большие экраны в конце 2019 года. Съемки планируются на базе американской студии Miramax, пишет журнал Deadline .

По данным издания, Гай Ричи выступит режиссером и сценаристом проекта, а также исполнительным продюсером вместе с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом.

Отмечается, что изначально криминальная комедия «Джентльмены» задумывалась как сериал.