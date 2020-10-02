Есенинский праздник поэзии вошел в тройку событий октября

Список событий составили по результатам анализа их популярности и уникальности у горожан и туристов.

Есенинский праздник поэзии, который пройдет в Константинове, вошел в тройку лучших российских фестивалей на открытом воздухе, запланированных на первые выходные октября. Рейтинг составил туристический портал ТурСтат .

В топ-3 также попали фестиваль «Павловский КофеДжаз» в Санкт-Петербурге и праздник «День скобаря» в Пскове.

Список событий составили по результатам анализа их популярности и уникальности у горожан и туристов.