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Есенинский праздник поэзии вошел в тройку событий октября
Список событий составили по результатам анализа их популярности и уникальности у горожан и туристов.

Есенинский праздник поэзии, который пройдет в Константинове, вошел в тройку лучших российских фестивалей на открытом воздухе, запланированных на первые выходные октября. Рейтинг составил туристический портал ТурСтат.

В топ-3 также попали фестиваль «Павловский КофеДжаз» в Санкт-Петербурге и праздник «День скобаря» в Пскове.

Список событий составили по результатам анализа их популярности и уникальности у горожан и туристов.