До новой БСМП пустят маршрутку

В пятницу, 2 октября, в мэрии рассмотрели вопрос.

До новой БСМП пустят маршрутку, сообщил сайт горадминистрации.

В пятницу, 2 октября, в мэрии рассмотрели вопрос. Маршрут №30М3 намерены продлить до конечной остановки в районе нового здания БСМП со стороны улице Гоголя.

Также на заседании обсудили работу троллейбусов. Были рассмотрены материалы по протяженности маршрутов, количеству машин на линии, интервалам движения и пассажиропотоку на 15 троллейбусных маршрутах, их рентабельность.

«В завершение было принято решение к следующему заседанию подготовить предложения по улучшению работы троллейбусного сообщения на основании изученных материалов», — говорится в сообщении.