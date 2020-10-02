Депутаты рязанской облдумы шестого созыва завершили работу

Аркадий Фомин поблагодарил коллег-депутатов, губернатора и правительство региона.

В итоговом заседании облдумы VI созыва, которое прошло в четверг, 1 октября, поучаствовали губернатор Николай Любимов, руководители федеральных органов власти региона, представители правоохранительных структур, налоговой службы, Общественной палаты, профсоюзов, муниципальных образований, Молодежного парламента при областной думе.

С докладом о результатах работы за пятилетний период выступил председатель областной думы Аркадий Фомин. Он отметил, что депутатами принято более 500 законов. Большой блок из них направлен на развитие социальной сферы.

«Мы завершили работу над социальным кодексом, в который вошли 19 законов. Это сделано для удобства людей, получающих социальную поддержку из областного бюджета. Таких в регионе — более 140 тысяч человек», — рассказал Фомин.

В числе важных для рязанцев законодательных решений он назвал сохранение региональных льгот людям предпенсионного возраста, расширение списка получателей бесплатной юридической помощи, компенсацию по оплате взносов на капремонт одиноким гражданам старше 70 лет и инвалидам I и II группы, утверждение закона о волонтерских организациях.

Кроме того, после обращения Союза многодетных семей депутаты приняли так называемую сохранную норму для прожиточного минимума, который влияет на размер социальных выплат. Теперь при сезонных колебаниях стоимости потребительской корзины прожиточный минимум не будет уменьшаться. Многодетных семей, получающих такие выплаты, в регионе почти пять тысяч.

Депутатский корпус оперативно реагировал на проблемы в период пандемии, обеспечив на законодательном уровне поддержку экономики, людей, потерявших заработок из-за ограничительных мер, семей с детьми.

В блоке бюджетной политики Аркадий Фомин обратил внимание на то, что за пять лет объем доходов областного бюджета увеличился в 1,5 раза. К 2020 году госдолг снизился почти вдвое по сравнению с 2014 годом. В рамках государственных и ведомственных программ распределяется свыше 96% расходов.

Также на заседании отметили, что в Рязанской области реализуются 11 национальных проектов и депутаты участвуют в контроле за их выполнением. За пять лет в регионе удалось построить и ввести в эксплуатацию около 100 социально значимых объектов. В сельское хозяйство вложено более 36 миллиардов инвестиций. Жилищные условия улучшили почти 400 семей молодых специалистов на селе.

«Депутаты в своих округах вместе с жителями участвовали в воплощении проекта муниципальных инициатив и каждый год при формировании бюджета выходили с предложениями об увеличении этой статьи расходов. И если в 2017 году на эти цели в областном бюджете было предусмотрено 9 млн. рублей, то в 2020 году — уже 180 млн. рублей. В результате за 4 года реализовано более 400 проектов по обустройству общественных пространств, ремонту обелисков и домов культуры, установке спортивных и игровых площадок», — сообщил председатель регионального парламента.

Также он напомнил, что в течение 6-ого созыва принят ряд законов экономической направленности. Основные из них — законы о стратегическом планировании, о промышленной политике. Активнее стали использоваться и механизмы льготного налогового регулирования, снижена налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей, социально ориентированные некоммерческие организации, созданы условия для легализации труда самозанятых граждан.

Разработан комплекс преференций инвесторам, которые вкладывают средства в создание и модернизацию производств. Закон, позволяющий сократить количество согласований при строительстве линий и сооружений связи, ускоряет процесс обеспечения социальных объектов высокоскоростным интернетом.

В завершение Аркадий Фомин поблагодарил коллег-депутатов, губернатора и правительство региона, всех, с кем сотрудничает областная дума, за конструктивное взаимодействие, плодотворную работу.

«Перед депутатами разных созывов стояли разные задачи, но цель всегда была одна — повысить качество жизни людей, создать условия для социально-экономического роста нашей области, решения важных социальных вопросов», — резюмировал он.