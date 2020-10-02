Более 28 тысяч рязанцев выбрали дистанционный способ оплаты счетов за газ

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно на официальном сайте.

Количество зарегистрированных пользователей дистанционного сервиса «Мой газ» в Рязанской области составляет более 28 тысяч. Абоненты стали чаще пользоваться «Личным кабинетом», сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

«Начиная с апреля этого года, более трех тысяч рязанцев оценили доступность и многофункциональность использования сервиса „Мой газ“. Помимо оплаты счетов за газ, в „Личном кабинете“ можно просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ, а это значительно экономит время», — отметил начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Юрий Один.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно на официальном сайте .

Кроме того, абоненты (физические лица и индивидуальные предприниматели) могут произвести платежи через Сбербанк Онлайн на сайте банка или в мобильных приложениях Сбербанк Онлайн. Также оплату можно произвести с помощью сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте МП «КВЦ» города Рязани.