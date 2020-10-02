В Рязанской области вновь выросло число заболевших коронавирусом

Всего число заболевших в регионе достигло 8270.

За сутки в Рязанской области зарегистрировал 49 новых заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заболевших в регионе достигло 8270. За сутки выздоровели 22 человека, за весь период выписали 6 765 человек. Летальных случаев за сутки не зарегистрировали, с начала пандемии их число достигло 51.

В России за сутки подтвердили 9412 случаев коронавируса в 85 регионах, всего число заболевших достигло 1 194643. За сутки выписали 6 054 человек, за весь период — 970 296. За последние сутки умерли 186 человек, с начала пандемии — 21 077.