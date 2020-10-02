«Елатомскому стрелку» продлили арест

Арест продлили на два месяца.

Антону Франчикову, который убил пятерых человек в Елатьме, продлили арест на два месяца. Его оставили в СИЗО до 4 декабря, сообщили РЗН. инфо в Касимовском районном суде.

По версии следствия, 4 апреля 2020 года, около 22:00 мужчина поссорился с компанией молодых людей, которые якобы громко говорили под окнами его балкона. Хозяин квартиры взял ружье, вышел в подъезд и расстрелял четверых молодых людей и девушку. Те скончались на месте.

Следователи рассказывали подробности убийства и опубликовали видео с места.

Задержанный сотрудничает со следствием. Он назвал причину ссоры со своими жертвами и показал, как совершал преступление.

Мужчину признали вменяемым.