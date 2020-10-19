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Выпивший и закусивший прямо в магазине рязанец угрожал продавцам
Инцидент произошел 18 октября на улице Сельских Строителей.

Рязанца задержали за то, что он угрожал сотрудникам супермаркета. Об этом сообщили в Росгвардии.

Инцидент произошел 18 октября на улице Сельских Строителей. 40-летний мужчина пришел в магазин, опустошил прямо там бутылку спиртного и закусил шоколадкой. После этого он попытался уйти.

Кассиры потребовали заплатить за товары, но рязанец схватил еще одну бутылку с витрины, разбил ее и стал угрожать продавцам осколком. На место прибыли росгвардейцы, они задержали нарушителя и передали его полиции.

Фото ru.depositphotos.com