Вильфанд пообещал россиянам «необычную» пятницу

В пятницу, 23 октября, в европейской части России температура будет на три градуса выше нормы. Об этом передает
Специалист назвал день «необычным», поскольку ожидается приближение ложбины низкого давления к центру Европейской России.
Он также рассказал, что центр циклона будет находиться севернее, а при приближении ложбины низкого давления изменится циркуляция.
По словам Вильфанда, из-за этого повысится температура и усилятся дожди. Он отметил, что осадки усилятся уже в четверг во второй половине дня. В пятницу ожидается температура выше +10 градусов, что выше нормы. Облачность и дожди сохранятся, а затем похолодает.
Прогноз специалист дал относительно Центрального федерального округа и востока Северо-Западного.