Вильфанд пообещал россиянам «необычную» пятницу

Специалист дал прогноз на этот день.

В пятницу, 23 октября, в европейской части России температура будет на три градуса выше нормы. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Специалист назвал день «необычным», поскольку ожидается приближение ложбины низкого давления к центру Европейской России.

Он также рассказал, что центр циклона будет находиться севернее, а при приближении ложбины низкого давления изменится циркуляция.

По словам Вильфанда, из-за этого повысится температура и усилятся дожди. Он отметил, что осадки усилятся уже в четверг во второй половине дня. В пятницу ожидается температура выше +10 градусов, что выше нормы. Облачность и дожди сохранятся, а затем похолодает.

Прогноз специалист дал относительно Центрального федерального округа и востока Северо-Западного.