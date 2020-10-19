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В VELLCOM group рассказали о выборе материалов для отделки домов
Одним из важнейших процессов такой отделки является оштукатуривание стен.

В VELLCOM DOMе на Московском начинается этап предчистовой отделки. Компания ведет строительство потоковым методом, а это означает, что работы на разных направлениях ведутся параллельно, рассказали в VELLCOM group. Там отметили, что одним из важнейших процессов такой отделки является оштукатуривание стен.

«Штукатурка изначально выступает в качестве базовой основы для финишных отделочных материалов: шпаклевки, покраски, наклейки обоев, декоративной отделки стен. Штукатурный раствор несет на себе выравнивающую функцию, повышает прочность конструкций, улучшает звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства, — рассказали в VELLCOM group.

Там добавили, что при последующем ремонте квартиры больше всего проблем образуется при отсутствии ровных стен, поскольку такие стены нельзя отделать камнем, обои на таких стенах быстро отклеятся, а покрашенные стены будут выглядеть незавершенными и неопрятными.

«Команда VELLCOM group в очередной раз ответственно подошла к выбору материалов и провела испытания нескольких видов штукатурки для выяснения их технологических свойств и характеристик, понимания эстетического вида готовой работы и выбора наиболее подходящего состава для своих домов», — отметили в компании.

VELLCOM group опробовала 4 вида смесей:

  1. CLIMLIFE white от компании «Эталон»;
  2. rotband от компании Knauf;
  3. MP 75 от компании Knauf;
  4. «Керафлекс С20» от компании Bergauf.

Тестовые образцы нанаосили шпателем, без использования правил и в два слоя для того, чтобы выявить все нужные свойства. По итогу строителям VELLCOM group понравилась штукатурка фирмы «Эталон», так как поработав с ней, пришли к выводу, что она наиболее пластичная и более экономично расходуется.