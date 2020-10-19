В VELLCOM group рассказали о шумоизоляции домов

Подробнее о способах шумоизоляции в домах VELLCOM group читайте в разделе «Бизнес».

В VELLCOM group рассказали о шумоизоляции домов. Компания подробно описала технологии, используемых для того, чтобы добиться максимальных показателей шумоизоляции.

В организации отметили, что в современном строительстве время возведения зданий ставится на первое место, часто в ущерб эксплуатационным характеристикам объектов, с чем не согласны в VELLCOM group.

«Комплексный подход используемый в VELLCOM DOMax помогает добиться максимальных показателей шумоизоляции и избавляет владельцев квартир от надобности делать дополнительные шаги по устранению звуковых воздействий», — отметитили в сообщении.

Подробнее о способах шумоизоляции в домах VELLCOM group читайте в разделе «Бизнес».