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В Варских открыли вторую очередь «Экопарка Поляны»
Губернатор осмотрел комплекс оздоровительных терм общей площадью 4500 кв м.

В понедельник, 19 октября, в Варских открыли вторую очередь спортивно-туристического комплекса «Экопарк Поляны». Он входит в состав туристско-рекреационного кластера «Рязанский».

Губернатор Николай Любимов ознакомился с новыми объектами, в том числе осмотрел комплекс оздоровительных терм общей площадью 4500 кв м.

Для реализации инвестиционного проекта правительство региона и ООО «Экопроект» заключили соглашение о господдержке. Любимов отметил, что это хороший вклад в развитие экономики, создание новых рабочих мест и современной туристической инфраструктуры.

«Экопарк пользуется большой популярностью у рязанцев и гостей региона. Людям здесь удобно, интересно и комфортно. Это как раз тот набор условий, который необходимо учитывать при создании туристических комплексов, чтобы они были востребованы, — сказал губернатор. — Этот проект — пример успешного партнерства правительства и социально ответственного бизнеса».