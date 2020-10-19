\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
Втр, 20
Срд, 21
ЦБ USD 77.96 0.01 17/10
ЦБ EUR 91.3 -0.15 17/10
Нал. USD 77.56 / 79.91 10:24
Нал. EUR 90.92 / 91.75 10:00
Новости
Коронавирус
Публикации
Решение проблемы или новая пробка? Минусы и плюсы реконструкции перекр...
Перекресток решили расширить, чтобы увеличить полосы.
Вчера 19:04
6 957
Ипотечный удар. Почему в Рязани резко подорожали новостройки
Льготную ипотеку, предусматривающую выдачу россиянам кр...
17 октября 2020 11:59
11 090
Маршруты, которых больше нет. Куда в Рязани пропадает общественный тра...
Общественный транспорт остается одной из самых болевых...
14 октября 12:29
18 691
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
13 октября 09:59
18 426
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Старожиловском районе произошло смертельное ДТП
35-летний пассажир скончался на месте от полученных травм.

В пятницу, 16 октября, в Старожиловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 15:30 на 5-м километре дороги «Старожилово — Мишенево». 29-летний местный житель на «пятерке» с подолжными госзнаками без «прав» превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.

35-летний пассажир скончался на месте от полученных травм.

Водителя и 41-летнего пассажира госпитализировали. У водителя взяли кровь на определение состояния опьянения.