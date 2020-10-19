В Старожиловском районе произошло смертельное ДТП

35-летний пассажир скончался на месте от полученных травм.

В пятницу, 16 октября, в Старожиловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 15:30 на 5-м километре дороги «Старожилово — Мишенево». 29-летний местный житель на «пятерке» с подолжными госзнаками без «прав» превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.

35-летний пассажир скончался на месте от полученных травм.

Водителя и 41-летнего пассажира госпитализировали. У водителя взяли кровь на определение состояния опьянения.