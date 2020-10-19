В Скопинском районе «Ленд Крузер» насмерть сбил 18-летнюю девушку
Пешеход скончалась на месте от полученных травм.
В пятницу, 16 октября, в Скопинском районе насмерть сбили 18-летнюю местную жительницу. Об этом сообщили в
ДТП произошло около 18:35 на 86-м километре дороги «Рязань — Пронск — Скопин». 36-летний рязанец на Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь в сторону Рязани, на нерегулируемом перекрестке сбил девушку.
Пешеход скончалась на месте от полученных травм. Отмечается, что погибшая не использовала световозвращающие элементы.