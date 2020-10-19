В Сасове пропал водитель «ГАЗели»
Мужчина уехал из дома 17 октября.
В Сасове пропал 35-летний Александр Александрович Конышев. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт».
17 октября мужчина уехал из дома на «ГАЗели» с белой кабиной и серым кузовом, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 см, полного телосложения, волосы темные, короткая стрижка, глаза серо-голубые.
Одет: черно-синяя ветровка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по номерам 8 800 700 54 52, 112, 02 (102).