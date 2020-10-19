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В Рязанской области зафиксировали 87 новых случаев коронавируса
Всего общее число заболевших достигло 9 521.

В понедельник, 19 октября, в Рязанской области зафиксировали 87 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Всего общее число заболевших достигло 9 521. За сутки выписали 19 человек, с начала пандемии выздоровел 7 084 человек. Летальных случаев за сутки не зафиксировали, всего число смертелй достигло 56.

В России за сутки зарегистрировали 15 982 заражений коронавирусом в 84 регионах. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316.

За сутки выздоровели 5 328 человек, с начала пандемии — 1 075 904. За сутки умерли 179 человек, за весь период — 24 366.