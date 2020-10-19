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В Рязани наградили номинантов премии «Зеркало сцены»
с 14 по 17 октября в рязанских театрах проходили конкурсные показы.

В воскресенье, 18 октября, в рязанском драмтеатре наградили номинантов премии «Зеркало сцены». Темой церемонии стали «Анимация и мультипликация», так как прошлый сезон театры вынуждены были завершить в режиме online.

с 14 по 17 октября в рязанских театрах проходили конкурсные показы. Музтеатр представил спектакль «12 стульев», театр кукол — постановки «Пегий пес, бегущий краем моря» и «Доктор Айболит», театр юного зрителя — спектакли «Капитанская дочка», «Ромео и Джульетта», «Мой первые сказки» («Маша и медведи», «Золотая рыбка»), драмтеатр — спектакли «Добрый человек из Сычуани», «Пиноккио. Переплыть море» и «Царевну-лягушку».

Их работу оценивали эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Победу в профессиональных номинациях одержали:

  • «Лучшая работа режиссера» — Борис Константинов, спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря», театр кукол;
  • «Лучшая работа художника-постановщика» — Виктор Антонов, спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря», театр кукол;
  • «Лучшая работа балетмейстера/хореографа» — Игорь Григурко, спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря», театр кукол;
  • «Лучшая работа художника по свету» — Георгий Горазеев, спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря», театр кукол;
  • «Лучшее музыкальное оформление"/ «Лучшая работа композитора» — Альбина Шестакова, спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря», театр кукол;
  • «Лучшая женская роль» — Светлана Медведева, спектакль «Ромео и Джульетта», ТЮЗ;
  • «Лучшая мужская роль» — Роман Горбачев, за роль Пиноккио, спектакль «Пиноккио. Переплыть море», театр драмы;
  • «Лучшая роль второго плана» — Марина Заланская, за роль Мироновой Василисы Егоровны, спектакль «Капитанская дочка», ТЮЗ;
  • «Лучшая роль в спектакле для детской или подростковой аудитории» — Егор Чудинов, спектакль «Царевна-лягушка», театр драмы;
  • «Лучший молодой актер/Лучшая молодая актриса» — Николай Ребров, за роль Петра Гринева, спектакль «Капитанская дочка», ТЮЗ;
  • «Лучший спектакль большой формы» — спектакль «Капитанская дочка», ТЮЗ;
  • «Лучший спектакль для детей» — «Доктор Айболит», театр кукол.

Кроме того, на сцене награждали победителей в специальных номинациях. В частности, «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» отметили народную артистку России Людмилу Коршунову.