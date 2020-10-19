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В России изменились правила покупки ОСАГО
Полис можно покупать теперь с помощью маркетплейсов.

С 19 октября в России автовладельцы смогут покупать полис ОСАГО с помощью маркетплейсов (финансовых платформ). Возможность появилась после вступления в силу поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», передает РИА Новости.

Отмечается, что цена полиса на платформе должна соответствовать цене на официальном сайте. Также маркетплейс не должен взимать с водителя комиссию.

Законы о финансовых платформах, позволяющих удаленно покупать услуги банков, страховых и управляющих компаний подписал в июле президент Владимир Путин.

Отметим, что с 1 октября вернулись старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Страховая компания может предъявить требование компенсировать виновника ДТП все за свой счет, если у него истек срок действия карты о прохождении техосмотра.

При покупке нового полиса нужно предъявить диагностическую карту.

Напомним, в сентябре вступило в силу указание Центробанка, которое позволяет расширить тарифный коридор и подобрать более персонализированный тариф.