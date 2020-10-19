В «Росгосстрахе» рассказали об увеличении среднего чека полиса в 2,5 раза

Средний чек вырос в связи со спросом путешествующих на дополнительные риски и опции.

В «Росгосстрахе» рассказали, что с началом пандемии средний чек на страхование медицинских расходов туристов вырос в 2,5 раза. В организации отметили, что это стало возможным благодаря росту спроса путешествующих на дополнительные риски и опции.

Как рассказал руководитель Блока цифрового бизнеса «Росгосстраха» Дмитрий Литовченко, россияне стали более ответственно подходить к вопросам защиты здоровья во время поездок по стране и за рубеж и больше внимания уделять наполнению программы медицинского страхования, а также дополнительным рискам, включенным в полис.

Специалист добавил, что россиян беспокоит не только компенсация при отмене поездки, но и наличие в покрытии по договору страхования такой опции, как диагностика и лечение COVID-19.

Кроме того, туристы чаще стали покупать расширенные программы страхования: визит в клинику к застрахованному третьих лиц, оплата их проживания в гостинице, досрочное возвращение из поездки, услуги переводчика, помощь при утере документов и другое.

«Повышение интереса к риску „отмена поездки“ как и к опции продления полиса в период его действия закономерно в условиях неопределенности из-за ситуации с COVID», — отметил Дмитрий Литовченко.

В компании рассказали, что в этом году большинство договоров по страхованию было оформлено через сайт.

По словам Дмитрия Литовченко, «Росгосстрах» уже реализовал несколько серьезных IT-проектов, позволяющих постоянно расширять возможности общения клиентов и компании онлайн, в том числе и по заключению договоров страхования путешественников.

Отмечается, что треть от общего количества договоров приходится на полисы, приобретенных для путешествий по России.

«Если раньше людям было достаточно для этих целей полиса ОМС, то сегодня они считают необходимым не только приобрести отдельную страховку для поездки, но и сделать выбор в пользу расширенной медицинской программы и дополнительных опций», — добавил Литовченко.

В этом году рост на страхование путешествий начался в июне, в июле, августе, сентябре он удваивался за счет ослабления ограничений для внутреннего туризма и открытия некоторых зарубежных направлений. Рост продаж замедлился в сентябре.

Лидером продаж в августе и сентябре в связи с частичным открытием границ стала Турция.

В первой половине октября было зафиксировано небольшое снижение продаж. Дмитрий Литовченко объяснил это сезонностью.

«Но в то же время не исключено, что и здесь проявляется влияние COVID-19 — люди, которые планировали осенние путешествия, сейчас находятся в ожидании, поскольку сложно предугадать, какой в ближайшее время будет эпидемиологическая ситуация в России и мире», — отметили в «Росгосстрахе».